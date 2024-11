Politica

L'inquilino del Quirinale non trasloca più. I grandi elettori hanno decretato la sua rielezione per uscire dall'impasse. Una scelta che toglie le castagne dal fuoco ai partiti che non sono riuscisti a trovare una soluzione condivisa (ASCOLTA L'AUDIO)

Ecco chi è Sergio Mattarella, il “presidente mite” capace di mostrare i muscoli quando serve

Mattarella bis, Occhiuto: «È crisi dei partiti, presidenti di Regione punto di riferimento»

I cittadini promuovono Mattarella e bocciano la politica: le reazioni in piazza Montecitorio