I parlamentari cinque stelle Nesci, Lorefice e Parentela hanno incontrato, ieri a Roma, Oliverio per discutere della situazione degli emodanneggiati calabresi

Roma - I deputati M5s Dalila Nesci, Marialuisa Lorefice e Paolo Parentela hanno incontrato, ieri alla camera, Camera il governatore della Calabria, Mario Oliverio, per discutere, della situazione degli emodanneggiati calabresi, cui la Regione deve indennizzi arretrati.



“Il governatore Oliverio – fanno sapere i cinque stelle – ha accolto la nostra proposta di incontrare associazioni e comitati di categoria, per avere un quadro complessivo dei problemi. Inoltre, gli abbiamo rappresentato che nella legge di stabilità avevamo presentato emendamenti perché gli arretrati degli indennizzi andassero anche alle regioni che non avevano potuto anticiparli, proprio come la Calabria”. “Ancora – proseguono i parlamentari M5s – abbiamo chiesto che il governatore sia portavoce di queste istanze presso la maggioranza cui appartiene, per una soluzione definitiva in favore dei tantissimi malati in attesa di risposte”. “Siamo convinti – concludono – che oggi sia stato compiuto un primo passo, anche perché il governatore della Calabria ci ha incontrato appena dopo la nostra richiesta, assumendo un primo impegno di verificare la situazione per l’anno 2014”.

