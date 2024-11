Il coordinamento: «Il ministro ha da sempre seguito con attenzione le questioni cruciali dei nostri territori»

Il Coordinamento dei circoli del Pd del Medio Tirreno Cosentino da, San Lucido a Sangineto, ha proposto al Segretario Provinciale Luigi Guglielmelli quale candidatura al collegio Tirreno il Ministro dell’Interno Marco Minniti.

La grave situazione sociale in cui si ritrovano il Tirreno Cosentino ed il Pollino richiede risposte forti e figure istituzionali di prestigio nazionale al fine di affrontare le complesse tematiche dei territori, costituite prevalentemente dalla opprimente presenza della criminalità organizzata, che impedisce ogni forma di crescita imprenditoriale ed economicasana che ostacola in alcune realtà persino l’agibilità democratica.

Minniti ha da sempre seguito con attenzione le questioni cruciali dei nostri territori, conosce perfettamente la gravità dei problemi che affliggono le nostre zone e pertanto può imprimere quel sussulto di entusiasmo che è necessario a restituire fiducia ai cittadini ed a incanalare la rabbia sociale bei giusti binari della dialettica politica e dell’impegno a servizio della crescita delle nostre comunità.

Il Coordinamento dei Circoli ritiene che il Partito Democratico a tutti i livelli deve farsi carico di questa esigenza e deve attivare tutti i percorsi necessari per portare a buon esito la richiesta che proviene con forza e compattamente dall’intero territorio.Siamo certo che Minniti saprà interpretate ed accogliere il nostro appello per continuare insieme una battaglia di civiltà in una zona che ha un alto significato simbolico per le tante battaglie che sono state fatte contro le cosche mafiose. Una fase delicata che richiede dal mondo politico risposte adeguate e forti.

Il segretario Guglielmelli, nel corso della riunione svoltasi a Cosenza il 12 Gennaio, non solo ha condiviso la proposta ma ha informato i presenti che ha già proposto al Partito Regionale e al nazionale di agevolare un impegno diretto del Ministro Minniti in Calabria.