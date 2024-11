VIDEO | Una serie di interviste realizzate tra la gente per capire come è stata accolta la notizia della rielezione del Presidente uscente. In tanti apprezzano la sua figura ma stigmatizzano l’incapacità mostrata dai leader politici

La rielezione di Mattarella? Bene ma non benissimo. È questo il tenore dei commenti che abbiamo raccolto tra la gente fuori Montecitorio, dove è in corso l’ottavo scrutinio che quasi certamente ratificherà questa sera la decisione delle forze politiche di maggioranza che hanno chiesto al Capo dello Stato di restare al Quirinale.

Quasi tutti sono rassicurati dalla riconferma di Mattarella, ma a nessuno è sfuggito il prezzo pagato: la plastica incapacità della politica di affrontare questo importante momento nella vita del Paese, proponendo un nome condiviso da tutte le forze in campo. E tra gli intervistati c’è anche chi solleva perplessità da un punto di vista costituzionale, perché - sebbene la nostra Carta non escluda esplicitamente la rielezione - prevede per la carica del Presidente della Repubblica un mandato particolarmente lungo, sette anni appunto.



Insomma, opinioni che rendono evidenti nell’opinione pubblica gli effetti del caos politico innescato da quello che, almeno in teoria, sarebbe potuto essere un momento di riscatto della politica.



Ecco le interviste: