Un documento sottoscritto da 140 giovani chiedono la rielezione di Mario Valente

"La fase congressuale avviata dai Giovani Democratici è una straordinaria opportunità per ri-trovare i motivi di un impegno politico e sociale, tracciare il percorso di una nuova stagione politica necessaria per il Partito Democratico, dare sempre più forza ad idee e progetti che sono presenti nella nostra organizzazione e che possono determinare l’agenda politica del governo regionale oltre che rafforzare l’azione amministrativa anche negli enti locali ove siamo presenti. Abbiamo deciso, come dirigenti-iscritti ai Giovani Democratici della Calabria, di stilare un documento politico con la convinzione e la consapevolezza che questa nuova fase congressuale che ci accingiamo a svolgere non dovrà essere un fatto burocratico ma dovrà rappresentare un momento vero di partecipazione e confronto su contenuti ed idee. La nostra ambizione è un impegno collettivo, che rinnovi il senso dello stare insieme, che tracci un analisi del lavoro svolto e lo trasformi in proposta politica per il nostro partito. In questi anni i Giovani Democratici della Calabria hanno rafforzato sempre di più il proprio ruolo politico; hanno mantenuto l’autonomia propria di un organizzazione giovanile autorevole ed una unità che costituisce un messaggio importante per il Partito Democratico a tutti i livelli. La guida di Mario Valente ha portato questi risultati ambiziosi ed importanti, che fanno dei Giovani Democratici della Calabria un’organizzazione giovanile modello per tutta la nostra regione. Attraverso l'azione politica intrapresa nel suo mandato, l'organizzazione nelle sue innumerevoli attività è cresciuta in tutta la regione, sia per quanto riguarda l’elaborazione politica di proposte ed idee per migliorare le condizioni sociali delle nuove generazioni che vivono in Calabria, sia nel radicamento dei Giovani Democratici in comuni dove prima non erano presenti. Un costante dialogo con le istituzioni e le parti sociali, ha portato la Calabria a divenire la prima regione in Italia ad aver costituito il forum dei giovani amministratori, fino ad arrivare all'istituzione regionale. La presenza attiva nelle scuole e nelle università, ha cambiato il volto di un organizzazione non più relegata al solo compito di aggregazione ed iniziativa politica ma orientata alla rappresentanza degli interessi degli studenti. Una giovanile plurale ed unita, dal livello provinciale a quello regionale, custode del valore della libertà nel rispetto delle regole che disciplinano i Giovani Democratici, dove ognuno è parte integrante non soltanto di un vero e solido progetto politico ma anche di una comunità. I Giovani Democratici della Calabria sono stati da stimolo nei confronti del Partito, denunciando le difficoltà che si riscontravano e provando ad essere parte attiva nei processi di rinnovamento, responsabilizzando una nuova classe dirigente che negli anni ha lavorato per il nostro movimento. In questi anni, come Giovani Democratici della Calabria, non abbiamo mai messo nel cassetto quel sogno in cui questo territorio e la nostra generazione vengono raccontati come un qualcosa di positivo, di incoraggiante e di entusiasmante. Non ci siamo mai rassegnati all'idea di essere costretti a partire, non poter ritornare, non avere una chance qualora decidessimo di restare. Per questo motivo il nostro impegno nei Giovani Democratici è sempre più forte e da stimolo nei confronti dei nostri coetanei. Abbiamo testa, voglia e fantasia per immaginare e realizzare una Calabria diversa migliore e moderna, che sia altro da ciò che è e che non ci piace. Ecco perché, in questa nuova fase politica che inizierà con la celebrazioni dei congressi della nostra organizzazione, la nostra ambizione di poter cambiare le cose non è terminata e va portata avanti nel segno della responsabilità e dei fatti concreti. Riteniamo con convinzione che questo percorso debba procedere con Mario Valente, a cui chiediamo di proseguire insieme a noi questo percorso che ci vedrà protagonisti ed in prima linea per migliorare la nostra regione, per essere punti di riferimento per una generazione che vuole essere ascoltata. Chiediamo a Mario Valente di proseguire il suo impegno nei Giovani Democratici della Calabria ricandidandosi a segretario regionale per guidare una fase politica delicatissima per la nostra regione ma necessaria per portare a termine le importanti idee e proposte che la nostra organizzazione giovanile ha rilanciato nell’agenda politica regionale e nazionale".