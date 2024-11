Il sostegno espresso tramite una nota diffusa dal coordinamento della compagine calabrese

Prosegue in Calabria a ritmo serrato il tour elettorale del Coordinatore Regionale dei Liberal Democratici Ciro Giovanni Palmieri. Pur non essendo presenti a questa tornata elettorale con propri candidati in Calabria, i liberal democratici calabresi, autentica e tradizionale forza moderata di centro, non stanno a guardare, ma danno il loro contributo con un impegno serio e concreto alla coalizione del centro destra ed in particolare a quelle forze politiche più omogenee ai principi di fondo delle politiche liberali.

Nello specifico, in queste ore, i liberal democratici calabresi sono impegnati in una attenta valutazione dei candidati collegio per collegio, dal Pollino allo stretto. Per quanto concerne la camera dei deputati, i Liberal Democratici hanno già espresso con determinazione e risolutezza sul collegio Paola-Castrovillari la loro piena disponibilità e fattiva collaborazione alla candidatura del giovane e competente avvocato cosentino Andrea Gentile, promotore e garante dei valori e delle istanze storiche della cultura politica dei Liberal democratici.

Nelle prossime ore, infine, il coordinamento regionale dei Liberal Democratici renderà note le altre indicazioni di voto sia alla camera dei deputati sia al senato nei rimanenti collegi.