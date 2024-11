Non si è ancora conclusa la conta e la distribuzione dei seggi parlamentari, che già infuria la polemica. Intanto torna Perfidia che analizzerà gli esiti del voto nella puntata che andrà in onda stasera. L’autrice e conduttrice del fortunato talk politico di LaC Tv, Antonella Grippo, ha dato alla sesta puntata il titolo eloquente “I nipoti d’Er Pecora” facendo intendere che tanto Fratelli d’Italia quanto la leader Giorgia Meloni non saranno risparmiate dalle fiamme di Perfidia.

In studio, gli ospiti Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia che alle ultime politiche si è presentata con altre formazioni sotto le insegne di Italia Sovrana e Popolare, Giuseppe Aieta, di recente passato alla corte del Terzo Polo formato da Italia Viva e da Azione-Calenda, e la riconfermata deputata al fotofinish Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle.

Guest star della sesta puntata è però Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte e parlamentare, battuto il 25 settembre scorso a Bologna da Pier Ferdinando Casini, animerà il dibattito che si annuncia già arroventato per via delle scomode analisi della bionda giornalista di Sapri che continuerà ad ospitare nel suo talk anche la voce di giornalisti dei media nazionali.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:30 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.