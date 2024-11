Il segretario provinciale spegne le polemiche: «La mia candidatura in linea con le norme del partito»

«Mi dispiace per questa polemica. Penso che si debba fare il congresso per parlare dei temi che interessano ai cittadini e non per alimentare schermaglie. Peraltro abbiamo un regolamento che parla chiaro: chi si candida nelle liste deve lasciare la commissione per il congresso. Non vi è invece alcuna norma secondo la quale i candidati si debbano dimettere dalla segreteria».

Luigi Guglielmelli, segretario provinciale di Cosenza del Partito Democratico, prova a spegnere la diatriba innescata dai sostenitori della mozione Orlando. Secondo i seguaci del Ministro della Giustizia, la scelta di Guglielmelli di occupare la casella di capolista nel collegio di Cosenza non è conciliabile con il ruolo ricoperto in federazione.

«Al contrario – replica il segretario - Posso citare decine di casi analoghi al mio presenti in tutta Italia. Meraviglia che la mozione Orlando faccia polemica a Cosenza ed ignori che anche a Crotone il capolista è il segretario di federazione così come nel collegio Reggio-Vibo è candidato anche il segretario della federazione di Vibo Valentia. Io voglio fare politica e quindi mi sono candidato». Guglielmelli parla a margine della conferenza stampa ospitata nel Palazzo della Provincia di Cosenza dove ha presentato i candidati renziani che concorreranno al voto delle primarie del prossimo 30 aprile.

«La mozione Renzi in Calabria ha deciso di comporre liste con tanti giovani e rappresentanti del territorio – dice - Comporre le liste non è mai semplice, penso però che abbiamo centrato l’obiettivo di coinvolgere tanti bravi rappresentanti del territorio che meritano di essere valorizzati. Importante il ticket realizzato con Martina: il segretario uscente Renzi ha così voluto lanciare un segnale di unità e condivisione. Per questo ha chiesto a Maurizio Martina di accompagnarlo in questa sfida, per dare spazio a quell’area di sinistra rappresentata dal ministro delle politiche agricole insieme a Piero Fassino.

Un elemento significativo che ha attratto tanti compagni verso questa mozione». Al fianco di Guglielmelli anche gli altri candidati del collegio Cosenza Area urbana Bianca Rende, Daniela Provenzano e Raffaele Pane. Intervenuti anche alcuni dei candidati del collegio Cosenza e Provincia tra cui il capolista Carmine Quercia.

Salvatore Bruno