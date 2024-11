Sono tutte inferiori ai 15mila abitanti le città calabresi in cui gli elettori saranno chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale. Ecco quali sono

Sono complessivamente 797, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale, i comuni chiamati al voto in Italia il prossimo 10 giugno per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. Sul totale dei comuni se ne contano 114 comuni con più di 15.000 abitanti e 683 con meno; 21 capoluoghi di provincia. I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l'VIII Municipio di Roma Capitale.

In Calabria

In Calabria sono 52 i comuni interessati. Tutti sotto 15mila abitanti. 176.678 gli elettori.



Nella provincia di Catanzaro si voterà a Cardinale, Curinga, Decollara, Gasperina, Guardavalle, Magisano, Montauro, Nocera Terinese, San Mango d’Aquino, Santa Caterina dello Ionio, Satriano e Stalettì.

A Cosenza: Bonifati, Canna, Cariati, Casali del Manco, Dipignano, Maierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marcheato, Paterno Calabro, Piane Crati, San Lucido, San Martino Di Finita, Serra d’Aiello, Terravecchia.

Nel Crotonese a Cerenzia, Petilia Policastro, Savelli, Scandale, Strongoli.

A Reggio Calabria i comuni chiamati alle urne saranno Candidoni, Condofuri, Cosoleto, Fiumara, Gioiosa Jonica, Locri, Platì, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Caterina d’Aspromonte, Seminara, Serrata

Nel Vibonese invece Dinami, Filandari, Gerocarne, Mileto, Parghelia, Polia