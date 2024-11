Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 18 aprile e si terrà in Calabria. È quanto rendono noto fonti di palazzo Chigi. Era stato lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad annunciare, nelle settimane scorse, che una riunione del Consiglio dei Ministri si sarebbe tenuta in Calabria come segno di attenzione per quella regione. «Ho intenzione di far svolgere un Consiglio dei ministri in Calabria, perché la Calabria è una delle regioni del Sud più abbandonate a se stesse e il Cdm avrà un valore simbolico ma anche operativo» - aveva detto il premier.



La riunione - come annunciato anche dal ministro Toninelli - dovrebbe svolgersi a Gioia Tauro e avere come oggetto, tra l'altro, il decreto urgente annunciato dal ministro della Salute, Giulia Grillo, per fronteggiare il dissesto di bilancio della sanità calabrese dopo lo scioglimento, per infiltrazioni della criminalità organizzata, della direzione generale dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria. «Il 18 aprile approveremo il Decreto Calabria. Avanti tutta per cambiare la sanità e riportare il diritto alla salute ai calabresi. Non si torna indietro». Lo ha scritto su twitter il ministro della Salute, Giulia Grillo. Il provvedimento sarà approvato dal Consiglio dei ministri in trasferta in Calabria.