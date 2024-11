Il coordinamento calabrese chiama a raccolta la sinistra e promette giusta rappresentanza e forza a livello nazionale

«Il nostro programma sarà nettamente in antitesi con quello portato avanti dal partito Democratico» Una precisazione netta quella fatta da Santo Gioffrè, membro del coordinamento regionale di Liberi e Uguali, in occasione dell’incontro di auguri per l’ultimo dell’anno. Un anno quello andato via che ha visto da poco la nascita della formazione in cui sono confluiti Mdp, Sinistra Italiana e Possibile.

«Iniziamo il nuovo anno in piena fase di organizzazione e preparazione delle liste – ha detto Gioffrè - candideremo sul territorio le nostre migliori espressioni con l’obiettivo di contrastare le destre e i Cinque Stelle. Metteremo sul tappeto i temi caldi della Regione. La Calabria è ultima in tutti gli indicatori sociali ed economici, dalla sanità al porto di Gioia Tauro, all’occupazione, ai trasporti».

«Saremo un’alternativa - ha concluso - e chiamiamo a raccolta tutta la sinistra calabrese perché abbia la rappresentanza e la forza che non ha avuto a livello nazionale».

Tiziana Bagnato