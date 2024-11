È quanto si legge in un comunicato trasmesso dall'amministrazione: «Riteniamo giusto fare chiarezza, ancora una volta, per evitare che il consigliere Di Natale continui a creare confusione nei cittadini»

Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza si terranno, come annunciato, il 23 ottobre 2016. È quanto si legge in un comunicato trasmesso dall'amministrazione. «Riteniamo giusto fare chiarezza, ancora una volta, per evitare che il consigliere Di Natale continui a creare confusione nei cittadini, facendo sensazionalismi interpretativi di note ministeriali che invece sono chiarissime.



La nota della conferenza Stato Regioni, infatti, raccomanda che le elezioni provinciali, laddove previste, si indicano entro 90 giorni dalla scadenza del consiglio provinciale. "Entro", ci pare banale spiegarlo ma pare che alcuni non conoscano nemmeno il significato della lingua italiana, vuol dire in qualunque data compresa tra un inizio e un termine. Il consiglio provinciale di Cosenza scade naturalmente il 12 ottobre 2016, essendo trascorsi due anni dalle elezioni. Entro 90 giorni da tale scadenza, quindi, deve svolgersi il rinnovo. Ovvero qualunque data compresa tra il 12 ottobre 2016 e il 12 gennaio 2017.



Il Presidente Mario Occhiuto - si conclude la nota - ha fissato il rinnovo il 23 ottobre 2016, cioè entro i prescritti 90 giorni e in tale data si terranno».