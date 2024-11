La questione è stata sollevata durante la riunione della delegazione per le relazioni con i Paesi del Centro America. L'eurodeputata: «Pratica già condannata in passato e definita schiavitù. Occhiuto da che parte sta?»

«Il caso dei medici cubani sfruttati in Calabria arriva al Parlamento europeo. Abbiamo infatti sollevato oggi il problema durante la riunione della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi del Centro America». A dirlo è l'eurodeputata del M5s, Laura Ferrara, che già un mese fa aveva sollevato la questione parlando in una nota di «sfruttamento e una chiara violazione di diritti umani», in merito all'accordo stretto tra la Regione Calabria e Cuba per l'impiego di medici d'oltreoceano negli ospedali nostrani. Affermazioni a cui lo stesso presidente della Regione, Roberto Occhiuto, aveva risposto, ottenendo poi una controreplica da parte della stessa europarlamentare.

Ferrara torna ora sul punto, a poco tempo dall'annuncio di Occhiuto sull'arrivo del primo gruppo di circa 50 medici cubani - che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. In totale potrebbero essere fino a 497 quelli impiegati negli ospedali calabresi.

«L'accordo quadro con il regime cubano - ha spiegato Ferrara - prevede un pagamento di 4.700 euro al mese per ogni medico cubano impiegato nella sanità della regione. Di questi, solo 1.200 euro saranno versati direttamente a loro mentre 3.500 euro andranno nelle casse dello Stato cubano».

Questa pratica - ha riferito - «è stata condannata anche dal Parlamento europeo che l'ha definita una forma di schiavitù in alcune risoluzioni del 2021» e «noi diciamo basta allo sfruttamento legalizzato dei lavoratori stranieri e diciamo basta ai favori ai regimi che sfruttano i loro cittadini. Occhiuto da che parte sta?», ha concluso l'eurodeputata.