Nessun passo indietro del sindaco che ha dato appuntamento in tribunale al collega. Che replica: «Intervenga l'AssoComuni»

Detto fatto. Rosario Sergi ha deciso di querelare il primo cittadino di Bianco Aldo Canturi. La conferma arriva dalla delibera di Giunta pubblicata nel tardo pomeriggio di oggi sull’albo online. Come anticipato da Lacnews24.it, tutto nasce dall’intervento di Giovanni Calabrese nel corso dell’ultima assemblea dei sindaci della Locride. Il sindaco di Locri ha pubblicamente denunciato un presunto tentativo sottotraccia da parte di un soggetto, presentatosi per conto del Pd, di boicottare il sit-in capitolino dei primi cittadini in programma martedì prossimo a difesa dell'ospedale. Un j’accuse che ha mandato su tutte le furie Canturi, il quale in un attimo di eccessiva foga ha accostato tale soggetto, definendolo “trafficante”, negativamente alla comunità platiese. «Tali affermazioni – si legge nella delibera – non fanno che ledere ulteriormente l’immagine di una comunità fatta di gente perbene, umile e professionale».

La replica di Canturi non si è fatta attendere. «Non riesco a capire cosa ha indotto Sergi a compiere questa scelta - ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook - Nel mio intervento non ho offeso nessuno né tantomeno la comunità di Platì, a cui sono molto legato per aver svolto nel passato il ruolo di consigliere comunale con grande dedizione e responsabilità. Chiederò ai miei legali – continua il sindaco di Bianco - di prendere subito le misure più opportune e chiederò al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci una verifica del mio intervento in aula. Penso che questa posizione assunta nasconde un tentativo pericoloso di cui il sindaco Sergi è responsable morale».