Dopo le polemiche sulla stanza del commissario alla sanità Massimo Scura, pare che siano state trovate le stanze per ospitare Scura e i suoi collaboratori

Il commissario alla sanità Massimo Scura ha trovato posto nella nuova Cittadella regionale a Germaneto. Pare infatti che si siano liberate quattro stanze per ospitare Scura e il suo entourage. Dopo le tante polemiche sulla mancanza delle stanze per il commissario, l'assessore Francesco Russo ha dovuto cambiare piano per lasciare una degna collocazione a Scura. Al commissario non resta, quindi, che cambiare albergo, sembrerebbe interessato a trasferirsi a Catanzaro Lido, in un Hotel più comodo e più vicino alla nuova sede.