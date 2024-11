Una data attesa dalla politica locale e dalle associazioni per chiedere un’inversione di rotta, visto che in questo mese nell’ospedale Giovanni Paolo II dovrebbero avvenire ben due accorpamenti di reparti

C’è grande attesa per la visita del commissario alla Sanità Scura del 9 settembre a Lamezia Terme. Un nodo quello della sanità lametina difficile da sciogliere e da affrontare, specie ora che partiranno gli effetti del decreto voluto dal commissario.

Ma l’amministrazione comunale e le associazioni che si occupano della sanità locale, tra cui il Tribunale per i Diritti del Malato, non hanno intenzione di lasciare che quella di Scura finisca per essere una semplice visita istituzionale e formale. Ecco perché, durante l’incontro congiunto, queste chiederanno all’ingegnere di “inserire a pieno titolo il presidio ospedaliero di Lamezia Terme nella nuova azienda integrata ospedaliero universitaria che nascerà dall’unificazione degli Hub del Pugliese-Ciaccio e del Policlinico Universitario, e di individuare per l’ospedale lametino funzioni di eccellenza integrate con le offerte sanitarie degli altri tre presidi ospedalieri”.

Il Giovanni Paolo II di Lamezia Terme è stato ridotto all’osso. Entro questo mese Pediatria e Neonatologia diventeranno un unico reparto, così come Microbiologia e Laboratorio Analisi. Una vera e propria scure quella che si è abbattuta sul nosocomio, in cui, forse, la logica ragionieristica ha avuto la meglio sul diritto alla salute.