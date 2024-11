«Questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere del Comune di Marcellinara. Un ruolo che sono stato onorato di aver ricoperto, perché mi ha consentito di essere al servizio della mia comunità, rafforzando i legami umani con i miei concittadini e tentando di interpretarne al meglio le istanze e i bisogni».

Lo afferma il consigliere regionale di Fdi Antonio Montuoro. «L’intenso e impegnativo lavoro che sto svolgendo da presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale, nonché di segretario della commissione anti-ndrangheta, non mi consente però di dedicare all’attività in Comune l’impegno e la presenza costante che sono riuscito ad assicurare in passato.

Per questo ho deciso di lasciare spazio a nuove energie, che sapranno proseguire il lavoro avviato con capacità, idee ed entusiasmo, in un gioco di squadra al quale assicuro il mio contributo attento e continuo dagli scranni di Palazzo Campanella. Ho comunicato la mia decisione di dimettermi via pec al presidente del Consiglio prima dell’inizio dei lavori d’aula, e mi dispiace che si sia deciso di procedere comunque con la procedura di decadenza - spiega ancora - considerato che avevo ampiamente motivato le quattro assenze contestate con importanti e improrogabili impegni istituzionali e legislative.

Il Consiglio ha voluto compiere una forzatura politica, uno sgarbo che non scalfisce la sostanza di una decisione già assunta, che non cambia il mio impegno per Marcellinara oggi e nel futuro».