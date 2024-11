Il segretario nazionale: «Alla luce di quanto sopra, ti invito ad astenerti in futuro dal compiere qualsivoglia atto e/o dichiarazione in nome e per conto del partito»

Il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, a seguito del cambio di casacca dell’ormai ex capogruppo in Consiglio regionale del suo partito, Giuseppe Graziano, entrato a far parte di Azione, ha comunicato ufficialmente la sua espulsione.

«Caro Giuseppe – si legge nel documento -, a seguito delle ultime notizie emerse dagli organi di stampa e, considerata la tua volontà di condividere ideali di altri partiti e/o movimenti, contrastanti con la linea ideologica e politica dell'Udc, nonché della Tua scelta espressa di aderire e sostenere tali soggetti politici, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 90 dello Statuto, ravvisata l'urgenza, Ti comunico che è disposta, con effetto immediato, la cessazione della Tua appartenenza all'Udc».

«Alla luce di quanto sopra, ti invito ad astenerti in futuro dal compiere qualsivoglia atto e/o dichiarazione in nome e per conto dell'Udc», conclude Cesa.