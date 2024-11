Il presidente del Consorzio Grazioso Manno sostiene la richiesta di Wanda Ferro di entrare in Consiglio Regionale, in quanto leader della coalizione sconfitta.

Catanzaro – Grazioso Manno ‘in campo’ per sostenere la battaglia di Wanda Ferro, che ha presentato ricorso contro l’esclusione dal Consiglio regionale.



“Anche nei piccoli comuni il candidato sindaco perdente entra in consiglio comunale – ha dichiarato Manno – diventando, come è giusto che accada nei sistemi democratici, leader dell’opposizione e voce autorevole per rappresentare i cittadini che hanno votato sulla base di un programma. Non si tratta di un privilegio, ma di un giusto riconoscimento”.



“Al contrario è assurdo e inconcepibile, e fuori da ogni logica, l’esclusione di Wanda Ferro dalla massima assise legislativa regionale – continua – senza Ferro, forse presuntuosamente posso dire che il Consiglio regionale perderebbe un esponente di grande prestigio, e sarebbe un imperdonabile vulnus perdere la sua sapienza e capacità amministrativa, esercitata e riconosciuta in vari ambiti. Sono certo che il tar, districando questa matassa, un vero e proprio pasticcio legislativo, faccia giustizia di quella che oggi è una illogica e irrazionale esclusione”.