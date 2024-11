A Pubblica Piazza oggi, 17 aprile, alle ore 15:00 in diretta sul canale 19 di LaC TV affrontiamo il tema: Ma i giovani in politica ci sono ancora? Pare di sì. Eccone uno: Bernard Dika, giovane talento del Pd, pistoiese, ma di origine albanese. A 20 anni ha già macinato una serie di esperienze politiche e da poco è stato nominato dal Presidente Mattarella, Alfiere della Repubblica italiana.



Bernard Dika, l'enfant prodige a 19 anni era stato nominato da Matteo Renzi nella squadra dei venti Millenials della direzione nazionale del Pd. Il giovane politico, reduce da un tour calabrese, sarà ospite del direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta e converseranno in diretta televisiva di politica, di futuro e di generazioni a confronto.



La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19.