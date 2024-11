L'esponente leghista è atteso in Cittadella lunedì due gennaio. In agenda riunioni con il mondo sindacale e industriale calabrese. Sul tavolo la riforma dell'autonomia differenziata che ha accesso il dibattito tra favorevoli e contrari

A distanza di un paio di settimane dalla visita a Catanzaro del ministro della Difesa Guido Crosetto, un altro esponente del Governo Meloni arriverà in Calabria. Si tratta del leghista Roberto Calderoli. Il titolare del dicastero degli Affari regionali è atteso alla Cittadella lunedì 2 gennaio. Si tratta di una visita istituzionale di cui dà notizia l'ufficio stampa del presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Fitta l'agenda degli appuntamenti. Il ministro Calderoli avrà una serie di incontri di lavoro oltre che con il governatore Occhiuto anche con i singoli assessori della Giunta. Una parte della giornata calabrese di Calderoli sarà poi dedicata ai temi dell'economia e del lavoro. Calderoli vedrà infatti il segretario generale della Cisl Tonino Russo e il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara.

A tenere banco ci sarà sicuramente il tema dell'autonomia differenziata molto caro al ministro. Una riforma che, nelle intenzioni di chi l'ha pensata, ha lo scopo di regalare al Paese una forma di Stato più snella ed efficiente. Il disegno di legge, trasmesso alla Presidenza del Consiglio, dovrà passare al vaglio del Parlamento. Passo successivo le intese con le singole Regioni. Il nuovo assetto istituzionale non trova tutti d'accordo, specie alle nostre latitudini e non è escluso che in occasione della tappa calabrese del ministro Calderoli non si decida di dare forma a questo dissenso.