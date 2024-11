Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è atteso venerdì a Cosenza in visita al Convitto Telesio e probabilmente in una scuola di Cetraro. La notizia è iniziata a trapelare nelle prime ore del mattino. Oltre al tour cosentino è possibile che il ministro torni in Calabria prima della fine della campagna elettorale nel Catanzarese. Valditara, che era già stato in visita in Calabria i primi di aprile, aveva ricordato in quell’occasione le potenzialità straordinarie di questa regione, in cui crede fermamente.

«La Calabria è una delle regioni italiane con maggiori possibilità di sviluppo – aveva detto – proprio qui, lo scorso 9 giugno, ho presentato Agenda Sud, il piano con il quale abbiamo stanziato 325 milioni di euro per le scuole del Mezzogiorno, per colmare il divario in termini di apprendimento con altre aree d’Italia».