Nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre la Calabria ospiterà il terzo Raduno interregionale del Volontariato di Protezione Civile del Mezzogiorno d'Italia.

L'iniziativa, promossa e organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con la Regione Calabria, si rivolge ai volontari di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana. Durante il raduno, che si terrà presso l'Auditorium e le aule della Scuola di medicina e chirurgia dell'Università della Magna Graecia di Catanzaro, si alterneranno momenti di confronto e dibattiti sulle tematiche del Volontariato che costituisce una componente essenziale in funzione della necessità di garantire la migliore risposta possibile in caso di emergenza.

Sabato 30 novembre, a partire dalle ore 15, sono previste attività convegnistiche e tavole rotonde su di versi temi tra cui temi il sistema di Protezione Civile tra operatività e responsabilità, il ruolo del Volontariato nella prevenzione e gestione dei grandi rischi naturali e antropici, i profili di responsabilità nel sistema di protezione civile nella gestione dell'emergenza. Domenica 1 dicembre, con inizio alle 8.30, sono invece in programma attività di formazione su temi inerenti alla logistica e la pianificazione di protezione civile e attività dimostrative del monitoraggio del territorio attraverso i droni della Regione Calabria.

Alle 10.45 interverranno il Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e i rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno. Concluderà il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. I primi due raduni interregionali del volontariato di Protezione Civile si sono svolti nel 2023: il 29 settembre scorso è stato organizzato quello con le Regioni del Nord Italia a Milano mentre il 27 Ottobre, a Foligno e Bastia Umbra, si è tenuto quello con le Regioni del Centro Italia.