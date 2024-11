L’indiscrezione era stata lanciata da Huffpost Italia. La laconica risposta del guardasigilli affidata alla pagina Facebook di Alessia Bausone (Pd) che aveva rilanciato la notizia

Andrea Orlando sceglie la pagina Facebook di Alessia Bausone, dinamica militante del Pd calabrese, per smentire la sua candidatura come capolista del proporzionale in Calabria. Il ministro della Giustizia era stato chiamato in causa questo pomeriggio da Huffington Post Italia, il giornale edito dal Gruppo Espresso e diretto da Lucia Annunziata.



In un articolo del giornalista parlamentare Mario Bazzucchi sono stati riportati alcuni rumors provenienti dal Nazareno, secondo i quali Orlando sarebbe in pole position per il proporzionale in Calabria. Come accennato, la risposta è arrivata a stretto giro sulla pagina di Bausone, che aveva condiviso l’articolo.

«Non mi risulta», ha commentato laconico il ministro. Forse troppo poco per essere considerata una smentita categorica, ma abbastanza per disinnescare un’indiscrezione forse un po’ troppo azzardata. D’altronde, in un successivo scambio privato con Bausone, Orlando è stato più esplicito, dicendo che si candiderà certamente nella sua Liguria, perché il sistema elettorale in vigore non può prescindere con un radicamento con il territorio.