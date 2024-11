«Domenica al Teatro Cilea di Reggio Calabria alle ore 17 insieme a Wanda Ferro, Rossano Sasso, Ciccio Cannizzaro, gli amici Bulzoni e Galati e il presidente Occhiuto celebreremo due anni di successi del governo Meloni». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. All'iniziativa parteciperà la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella.

«Due anni di credibilità internazionale, di riforme, di attenzioni per il Sud - si legge in una nota - la cui occupazione cresce. I conti pubblici sono in ordine, l'attenzione verso le imprese è notevole. Due anni in cui pur tra mille difficoltà abbiamo dimostrato di essere affidabili e uniti, condizione che non esiste nel centrosinistra. Non posso dire certo che va tutto bene - aggiunge Antoniozzi - perché dobbiamo certamente fare meglio, ma il consenso degli italiani ci conforta. La stessa cosa accade in Calabria - conclude Antoniozzi - con una squadra affiatata e coesa che segue le orme del governo Meloni».