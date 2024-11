A distanza di pochi giorni dalla prima stagionale, questa sera torna il talk politico Perfidia. A meno di due settimane dal voto, Antonella Grippo, autrice e conduttrice della trasmissione più incandescente del piccolo schermo, ha messo insieme un parterre eterogeneo che si annuncia agguerrito.

All’insegna del “Il mio popolo è più figo del tuo”, titolo scelto per la seconda puntata di Perfidia, gli ospiti in studio saranno Nico Stumpo, candidato per la Camera dei deputati nel collegio plurinominale della Calabria come capolista del Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista in quota Articolo Uno; Francesco Cannizzaro, anch’egli deputato uscente di Forza Italia candidato dalla coalizione di centro-destra nel collegio uninominale di Reggio Calabria per la Camera dei deputati; Riccardo Tucci, uscente pentastellato, Candidato alla Camera nel collegio uninominale Vibo - Gioia Tauro e nel listino plurinominale Calabria per il Movimento 5 stelle; e Giuseppe Aieta, ex consigliere regionale e già sindaco di Cetraro che di recente ha annunciato l’uscita dal Partito democratico per approdare nell’area moderata del Terzo polo di Azione e Italia viva.

La giornalista di Sapri, affiancata in questa stagione dal giornalista di LaC News24 e analista politico Pasquale Motta, proverà a “sfruguliare” i suoi ospiti proprio partendo dal tema proposto dall’inequivocabile titolo che palesa un Pd, con la puzza sotto il naso, e le cosiddette destre che, invece, vogliono apparire più popolari.

Ma le sorprese non finiscono qui. Perché a rendere ancora più infuocato il clima della trasmissione ci penseranno anche gli ospiti collegati: Clemente Mastella (Noi di centro europeisti) e Nicola Fratoiannni (Sinistra Italiana). Sempre in collegamento, poi, anche uno dei direttori dei maggiori quotidiani nazionali.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 23 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.