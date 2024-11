L'ex parlamentare socialista: «La città che vogliamo è aperta, tollerante e illuminata»

«Siamo diversi da chi ha negato anche il semplice patrocinio al Cosenza Pride. Siamo diversi da chi ha sbeffeggiato una manifestazione per i diritti. Siamo diversi da chi, anche così, alimenta e fomenta le discriminazioni». Lo dice Giacomo Mancini, già deputato socialista, commentando la mancata concessione del patrocinio da parte del comune di Cosenza al Gay pride che si svolgerà nel capoluogo bruzio il prossimo primo luglio.



«Siamo diversi da chi ha scritto una brutta pagina per Cosenza - ha continuato Mancini - Siamo diversi perché la città che vogliamo è aperta, tollerante e illuminata. Siamo diversi perché per i diritti civili contro ogni tipo di discriminazioni ci impegniamo ogni giorno. Anche il primo luglio. Siamo diversi e il primo luglio noi al P.R.I.D.E.C.S. ci saremo. Con orgoglio» ha concluso Mancini.

Salvatore Bruno