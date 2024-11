Se non vi saranno apparentamenti ed in caso di vittoria al ballottaggio di Pietro Caracciolo, la maggioranza dei dieci consiglieri comunali di Montalto Uffugo spettanti al sindaco sarà ripartita tra le seguenti liste: tre seggi per il simbolo Pietro Caracciolo Sindaco (Rocco Raimondo, Vincenzo De Cicco, Enrica Napolitano); due seggi per Linea Comune (Emilio D'Acri, Silvio Ranieri) e per Progetto Comune (Marco Bosco, Luana Arturi); un seggio per i simboli di Prospettiva Futura (Gerardo Molinaro), Grande Montalto (Gabriella De Seta), Per Montalto (Franco Napolitano).

Il gruppo di minoranza

All'opposizione sarebbero eletti tre candidati della coalizione di Ugo Gravina, ovvero Mario Speranza, Stefano Vocaturo e Filippo Mazzotta, rispettivamente delle liste Moderati per Montalto, Agorà e Montalto Libera e uno della coalizione di Teresa Lirangi, ovvero Pina Sturino della lista Insieme Liberamente, oltre naturalmente agli stessi Ugo Gravina e Teresa Lirangi in qualità di candidati a sindaco perdenti.

