Il Partito Democratico di Caraffa sceglie i nuovi componenti della segreteria. Alla guida del circolo "Gennaro Miceli" della comunità in provincia di Catanzaro è stato designato Andrea Mazzei, consigliere comunale di opposizione e componente del gruppo "Valorizziamo Caraffa". Ad affiancare il giovane dem nella composizione della neo segreteria sono Maria Cristina Riga, vice segretario; Annamaria Pangaro, tesoriere; Danilo Vonella, componente con delega alle politiche sociali e rapporti con le categorie; Donato Pasquale, componente con delega alle politiche ambientali e decoro urbano; Alessia Simone, componente con delega allo sport e benessere.

«Un sentito ringraziamento va ad Annamaria Pangaro per la dedizione e l'impegno profuso nel corso del suo mandato, nonché per l'importante contributo dato alla vita del circolo che continuerà a vederla impegnata nel ruolo di tesoriere», commenta il nuovo segretario Andrea Mazzei. «Ringrazio, inoltre - continua Mazzei - i componenti storici, Alessia Simone e Danilo Vonella, che proseguono con determinazione nel cammino, ed i neo componenti Pasquale Donato e Maria Cristina Riga».

Per Mazzei, la nuova squadra è pronta a lavorare per il bene della comunità e a farsi portatrice, con energia e spirito di servizio, degli interessi di tutti i cittadini nell'intento di costruire un futuro migliore per il paese. Un impegno da perseguire in maniera collegiale. «Desideriamo essere parte integrante di questo solido progetto - affermano Donato e Riga -, del nuovo volto di un circolo che oramai da anni si impegna politicamente sul territorio, dando voce e concretezza alle istanze dei cittadini, dei quali ne rappresenta una ampia fetta».