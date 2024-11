A darne notizia è il segretario regionale, Ernesto Magorno, che annuncia la convocazione di una serie di assemblee nei territori provinciali

Il Partito Democratico Calabrese si prepara all’appuntamento dell’Assemblea Regionale del 28 e 29 luglio prossimi con l’avvio di una campagna d’ascolto in tutte le province. A darne notizia è il segretario regionale, Ernesto Magorno, che annuncia la convocazione di una serie di assemblee nei territori provinciali. L’intento è quello di aprire il dibattito sugli argomenti che saranno al centro dell’Assemblea Regionale, a partire dalla ristrutturazione e riorganizzazione del Partito ad ogni livello ma anche dall’impegno fondamentale con il Referendum per le riforme costituzionali.



Si inizia da Catanzaro, venerdì prossimo 15 luglio mentre lunedì 18 luglio sarà la volta della Federazione Provinciale di Cosenza. Martedì 19 luglio, alle ore 12.00, a Catanzaro, come preannunciato in Direzione Regionale, avrà luogo l’incontro con il Gruppo Consiliare del Pd in Consiglio Regionale per un momento di confronto con il Partito.



Gli altri appuntamenti saranno venerdì 22 luglio a Reggio Calabria, martedì 26 luglio a Vibo Valentia e mercoledì 27 luglio a Crotone.

“L’Assemblea Regionale del 28 e 29 luglio rappresenta un momento importante per il Pd calabrese che vuole tornare ad essere protagonista – dichiara Magorno –. È il momento dell’ascolto e del coinvolgimento del territorio che si sviluppa attraverso il dialogo con la gente, il libero confronto e la ricerca di scelte condivise e unitarie”.