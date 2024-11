«Apprendiamo finalmente chi dovrebbe essere il nostro interlocutore di Italia Viva sul territorio. Gianmarco Oliveri, che avevamo lasciato candidato alle ultime elezioni regionali nel centrodestra all’interno della lista di “Coraggio Italia, è il responsabile dell’organizzazione in Calabria del partito di Renzi».

Non si è fatta attendere la replica (alla replica) di Gianmarco Oliveri che – dopo le dichiarazioni del segretario dem Nicola Irto sulle ambiguità di Italia viva - lamentava un mancato coinvolgimento del suo partito nel dialogo avviato dal Pd nel capoluogo in vista delle prossime elezioni comunali.

«Il campo progressista al quale fa riferimento Oliveri – si legge in una nota diffusa dal Pd di Catanzaro – è largo e aperto, come più volte ha ripetuto il segretario regionale Nicola Irto fin dal suo insediamento, a tutte le forze che si riconoscono nel programma e nella visione di sviluppo della nostra città ai quali lavoriamo da mesi con un confronto ampio e senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Non ci sono preclusioni ni nei confronti di nessuno, ma neanche aperture di credito al buio».

Il percorso di rinnovamento del partito – si legge nella nota - si è avviato in maniera concreta come dimostrato dallo svolgimento dei congressi, dalla riapertura dei circoli sui territori e dal confronto aperto con la base che si è avviato su ogni territorio. «Pertanto – conclude il Pd di Catanzaro – il nostro partito continuerà lungo la strada intrapresa aprendo l’alleanza a tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono politicamente nel campo largo, in un programma condiviso e che vorranno dare il proprio contributo ad un progetto politico che guardi esclusivamente al futuro di Catanzaro e della sua Comunità»