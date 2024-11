VIDEO | Parla il segretario cittadino del Partito democratico Franco Madeo. Trattative in corso per costruire la coalizione e laboratori tematici per focalizzare le priorità. Intanto tutto pronto per la seconda Festa dell'Unità nel prossimo week-end

La città di Corigliano Rossano si prepara alle prossime elezioni amministrative di primavera. In questo contesto, il Pd locale si sta organizzando con l'obiettivo di svolgere un ruolo di primo piano. Le parole del segretario cittadino, Franco Madeo, offrono una visione chiara delle strategie dei dem in vista della tornata elettorale. Ma non si tratta solo di politica: la seconda Festa dell'Unità del Pd promette di unire divertimento e impegno in un contesto unico, evidenziando l'importanza della partecipazione civica e della collaborazione nella costruzione del futuro di Corigliano Rossano.

Una coalizione ampia e inclusiva

Franco Madeo

Franco Madeo sottolinea l'importanza di una partecipazione attiva e inclusiva del Pd nelle elezioni amministrative che mira a costruire una coalizione aperta, coinvolgendo tutte le forze di centro-sinistra che si identificano con i valori del partito. I dem hanno avviato un processo di consultazione attraverso tavoli tematici, in cui la politica torna direttamente nelle mani dei cittadini. Questi confronti non rappresentano solo una fase preparatoria per le elezioni ma diventano strutture consultive permanenti, promuovendo l'interazione tra il partito e la comunità.

La scelta del sindaco

Una delle questioni chiave è la scelta del candidato sindaco. Franco Madeo afferma che il partito seguirà le regole stabilite dal proprio Statuto, il quale prevede sia primarie di partito che primarie di coalizione. La decisione finale sul candidato sindaco sarà il risultato di un processo democratico, basato sulla partecipazione attiva dei membri del Pd e degli alleati nella coalizione. Il segretario Madeo auspica che la decisione della individuazione del candidato a sindaco avvenga nell’ambito di un confronto interno alla coalizione, ancor prima di optare per lo strumento delle primarie.

Dissidi interni e richieste di dimissioni

Nell'ambito del Pd di Corigliano Rossano, emergono opinioni diverse e alcune critiche interne. In particolare, alcune voci hanno avanzato richieste di dimissioni nei confronti del segretario cittadino Franco Madeo. Tuttavia, Madeo si dichiara sereno rispetto a queste richieste, affermando che è sempre stato al servizio del partito e che, se la maggioranza degli iscritti o dirigenti richiederà le sue dimissioni, le accetterà. Il segretario poi sottolinea l'importanza di concentrarsi sul presente e sul futuro della città: «Ci sono questioni rilevanti come la statale 106, la ferrovia, il porto, l'ospedale e l'Enel che richiedono un impegno comune di tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro appartenenza». La costituzione di una coalizione ampia, la consultazione dei cittadini attraverso tavoli tematici e il rispetto delle regole statutarie per la scelta del candidato sindaco restano le linee guida del partito.

La festa dell’unità nel prossimo week-end

Il prossimo fine settimana, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, Corigliano Rossano si prepara ad accogliere la seconda edizione della Festa dell'Unità del Pd, un evento che promette di essere un'occasione di riflessione politica e al contempo di divertimento per la comunità locale. Dopo il successo della prima edizione svoltasi nella piazza Bernardino le Fosse, quest'anno l'appuntamento si trasferisce nella piazza Salotto.

Temi centrali e messaggio del Pd

L'evento abbraccia una varietà di temi, con un messaggio chiaro da parte del Partito Democratico. La festa offrirà momenti di svago e divertimento, tra cui un torneo di Burraco e giostre, ma si concentrerà anche su dibattiti politici di grande importanza. La prima serata sarà dedicata alle tematiche locali. Si discuterà del futuro di Corigliano Rossano, esaminando le opportunità offerte dalla fusione delle due città e identificando le criticità che richiedono interventi. Vi saranno i rappresentanti dei Giovani democratici, associazioni di categoria e membri dell'Ordine degli Ingegneri. Questo dibattito mira a mettere in luce le sfide e le potenzialità della città, contribuendo al suo rilancio. La seconda serata affronterà temi di interesse nazionale, in particolare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si discuterà se il Pnrr rappresenti un'opportunità per il Sud o una possibile occasione mancata. Questo dibattito si estenderà alle ripercussioni che il Piano potrebbe avere sulla città, considerando le preoccupazioni a livello nazionale riguardo a possibili scippi e tagli ai fondi destinati al Sud. Alla Festa dell'unità aderiranno figure di spicco del Pd a livello provinciale e regionale, insieme a rappresentanti delle forze sindacali.