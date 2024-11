«Le elezioni politiche rappresentano uno spartiacque importante per un Paese. Si definisce la posizione sulle tematiche sociali, economiche e civili di chi va al Governo. Il Partito democratico è consapevole degli errori fatti: dovevamo comunicare meglio il nostro programma, cercando di arrivare di più ai cittadini». Così Nicola Irto, neo eletto senatore per il Partito democratico. Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, venerdì 14 ottobre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.