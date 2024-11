Parte da Lamezia il neonato progetto del centro sinistra attraverso un incontro aperto di energie ed esperienze civiche ed intellettuali

«Il risultato delle elezioni politiche ci impone un urgente cambio di marcia, un doveroso salto in avanti nella forma partito e nei contenuti dell’azione politica. Ecco perché ritengo preziosa l'iniziativa di “Nuovo campo” – in programma il prossimo 28 aprile all’agriturismo Trigna di Lamezia Terme e che avrò il compito di coordinare - che evidentemente nasce con l’obiettivo non di creare una nuova corrente, bensì di superare il settarismo che ha distinto le dinamiche politiche del centrosinistra nella storia recente ed è stato pesantemente punito dagli elettori, nonostante negli ultimi anni la leadership di Matteo Renzi abbia rappresentato non solo un baluardo di modernità e innovazione nel Pd, ma soprattutto un’autorevole e produttiva guida per il Governo». È la riflessione di Andrea Guccione, fra i promotori del nuovo progetto politico denominato "Nuovo Campo", presentato in Sicilia e Calabria.



«Ora occorre - dichiara Guccione- fare un ulteriore passo in avanti e creare insieme le condizioni affinché i valori che hanno segnato la nostra storia – quelli della solidarietà e dell’uguaglianza, della legalità e del riformismo – possano trovare nuova linfa di cui nutrirsi. Non a caso “Nuovo campo” s’insedia in Calabria, subito dopo la Sicilia: il Sud – con il suo carico di fragilità ma anche di straordinarie e inesplorate potenzialità - può rappresentare un laboratorio di nuove idee e il luogo, anche fisico, da cui segnare una riscossa del centrosinistra. L’evento del 28, infatti, è pensato non come una riunione di iscritti bensì come il punto di incontro aperto di energie ed esperienze civiche ed intellettuali che finora non hanno trovato cittadinanza nei partiti tradizionali e tantomeno possono trovare sponda nei soggetti politici populistici e di destra, ma sono desiderose di impegno e partecipazione».

Ancora, è il momento di elaborare una strategia efficace e credibile agli occhi dei ceti più deboli, le fasce di povertà ma anche il ceto medio, coloro i quali da sempre hanno determinato i grandi risultati e che hanno bisogno di risposte certe e immediate, che mai potranno arrivare da Lega e 5stelle. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo, infatti, dalla chiusure delle urne ad oggi certifica infatti la completa inadeguatezza e inaffidabilità di forze politiche nate per occupare il potere non certo per riformare il sistema Paese.



La manifestazione del 28 nasce, infatti, con l’obiettivo di selezionare – attraverso una discussione aperta e inedita – i grandi temi da porre al centro dell’iniziativa politica del centrosinistra. Sarà un primo momento di incontro per tracciare insieme le coordinate del nostro agire, a cui seguirà nei prossimi mesi un approfondimento sui contenuti: un “Nuovo campo Calabria” da sviluppare in più giornate e che dia il segno di un protagonismo basato sulla concretezza. La nostra prospettiva, infatti, è quella di rafforzare i contenuti e creare una sorta di bagaglio di idee da consegnare a una discussione nazionale, a partire dalla Leopolda 9, che si svolgerà a ottobre. Per iscriversi a Campo Nuovo Calabria, basta inviare una mail a camponuovocalabria@gmail.com»