L'assemblea regionale del partito, alla presenza del vicesegretario nazionale Lorenzo Guerini, è stata l'occasione per serrare le fila dopo mesi di polemiche. Presente anche il presidente Oliverio, che si prepara a nominare i nuovi assessori. Tutte le anime del Pd saranno rappresentate.

Pace fatta nel Pd. L'assemblea regionale del partito, più volte rinviata, si è finalmente svolta ieri, alla presenza di Guerini, vicesegretario giunto in Calabria per 'portare la pace'.



"A me pare che il Pd calabrese in questi mesi abbia lavorato con grande capacità - ha dichiarato Guerini - abbiamo fatto delle primarie per le regionali tra le più belle d'Italia, molto partecipate e molto corrette, in cui c'è stato confronto vero ma c'è stata anche la capacità di lavorare tutti insieme per rispettare l'esito delle primarie, e per consentirci di vincere le regionali".



"Questo è lo spirito che deve ancora caratterizzare il Pd nel lavoro che deve essere svolto sia per affrontare le sfide delle prossime elezioni amministrative, ma soprattutto per rispondere al lavoro che si fa, sia sul livello strutturale che politico- ha aggiunto - e per corrispondere alle domande ed alla fiducia che ci è stata data dai calabresi per governare questa regione e governando per indirizzarla lungo i sentieri della crescita e per tenere la coesione dentro questa comunità".



"Credo che al presidente competa la scelta di indicare i propri collaboratori, di nominarli e sicuramente anche nel completamento che dovrà essere fatto - ha concluso - credo ci sarà la capacità di cogliere anche gli elementi contenuti nelle domande di rinnovamento che sono state avanzate in questi mesi. Credo che ci sia l’autonomia che deve essere svolta sia a livello territoriale che a livello istituzionale a partire dal presidente".



Oliverio - "C'è lo Statuto che è stato approvato e che ora dovrà essere applicato. Dopodiché procederemo. I tempi tecnici sono tre mesi per quanto riguarda la possibilità di organizzare un referendum, ma non c'è nessun problema. Vedrete che le cose andranno a posto senza polemiche. Nei prossimi giorni - ha aggiunto - appena sarà pubblicato, ci metteremo all’opera e sui nomi vedrete quando presenteremo le proposte".