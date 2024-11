Prima della bailamme scatenata nell’ultimo fine settimana in sede di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale, il segretario Pd Luigi Guglielmelli aveva inviato alla Commissione di garanzia Gaetano Bencivenni, una istanza per l’espulsione di Marco Ambrogio dal partito, accompagnata da una corposa relazione. Questa mattina, 8 febbraio, è arrivato il responso nel quale, testualmente, si legge che non ci sono gli estremi di procedibilità in quanto Marco Ambrogio risulta sprovvisto della tessera del Pd 2018. La comunicazione è stata resa nota attraverso la pagina facebbok della Federazione di Cosenza del Partito.