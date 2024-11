«La necessità è sentita di più in Calabria e in Sicilia, ma il ponte è un’opera per l’Europa. Sarà ecologico» - ha detto Domenico Furgiuele, vice capogruppo calabrese della Lega alla Camera. «L’impossibilità scientifica di costruirlo è un pretesto, l’ostruzionismo di questi anni è solo ideologico. È diventato una bandiera, soprattutto del Movimento 5 Stelle». LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 9 ottobre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.