Il capo del Governo torna sull’idea di un Consiglio dei ministri in Calabria e rilancia interventi soprattutto sulla sanità

«Vareremo un piano per la Calabria, con un focus sulle criticità della Regione, in particolare quelle della sanità». Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra Eni e Cnr. Come già annunciato nei giorni scorsi, il premier ha ribadito che sarà tenuto un Consiglio dei ministri nella regione. Ancora da stabilire data e sede, anche se è ballottaggio tra Reggio e Gioia Tauro.