«Filippo Gallinella, che alla Camera presiede la commissione Agricoltura, sarà in Calabria martedì 28 settembre per visitare alcune realtà produttive. Il presidente verrà accompagnato da Lello Greco, presidente di Co.Gal Monte Poro- Serre Vibonesi e responsabile regionale Impresa-Pesca Coldiretti, nonché da me e dalla collega Chiara Gagnarli, sempre del Movimento 5 Stelle e deputata capogruppo della stessa commissione». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, anch’egli componente della commissione Agricoltura.

«La visita del presidente Gallinella è testimonianza di grande attenzione – ha dichiarato Paolo Parentela – verso la nostra regione e le nostre realtà agricole. Egli visiterà alcune fra le più rappresentative aziende agricole e agroalimentari calabresi, realtà nate quasi sempre da conduzioni familiari, che contribuiscono ogni giorno a mantenere e tutelare le eccellenze alimentari ed enologiche della nostra terra».

«Il programma – dettaglia Parentela – prevede alle ore 9 la visita dell’azienda agricola Pugliese Giuseppe, in contrada Marrana a Spilinga; alle 9,40 la visita del salumificio Livasi, a Spilinga, dove incontrerà anche Giuseppe Porcelli, delegato Giovani Impresa per l’area centrale della Calabria e presidente della Coldiretti vibonese. Il tour proseguirà poi con la visita, alle ore 10,15, dell’azienda Nduja e Salumi di Bellantone Gabriella, dove il presidente Gallinella incontrerà Francesco Fiamingo, presidente del Consorzio ‘Nduja di Spilinga’, impegnato nella promozione della certificazione IGP. Alle ore 11 sarà la volta del Museo dell’Arte contadina, a Ricadi (Vv) e alle ore 12,30 della Fattoria della Piana a Rosarno (Rc)».

«Alle ore 15, con il presidente e i delegati saremo – conclude Parentela – alla Cantina Casacomerci a Nicotera, presso la Badia di Nicotera (Vv). La vista si concluderà a Francavilla Angitola (Vv), nella cantina Benvenuto».