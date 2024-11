La legge urbanistica è stata al centro di un incontro organizzato dal IV circolo del Pd di Cosenza con i consiglieri regionali Carlo Guccione e Domenico Bevacqua. Scopo dell’iniziativa è stato quello di approfondire i punti maggiormente controversi della riforma

La nuova legge urbanistica approvata dal consiglio regionale torna al centro delle polemiche dopo l’opposizione tranciante degli imprenditori di Confindustria, di ingegneri e geologi e di un gruppo di professori dell’Unical che avevano duramente criticato l’impianto normativo della riforma definita “velleitaria e contraddittoria” e la mancanza di confronto e concertazione con i soggetti interessati dal provvedimento.



La legge urbanistica è stata al centro di un incontro organizzato dal IV circolo del Pd di Cosenza con i consiglieri regionali Carlo Guccione e Domenico Bevacqua. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di approfondire i punti maggiormente controversi della riforma messi in evidenza dalle relazioni introduttive dell’architetto Ernesto Lupinacci, dal professore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, Sante Foresta e dall'ex vice presidente dell'Ordine nazionale dei geologi, Beniamino Tenuta e avviare un confronto critico con esperti della materia per arrivare ad una modifica della legge che tenga in considerazione i suggerimenti e le proposte avanzate in queste settimane dagli ordini professionali e dai tecnici del settore.



Critico il commento alla legge urbanistica del consigliere regionale democratico, Carlo Guccione che sottolinea come siano ancora "molti i punti di criticità di questa legge che non tiene in considerazione lo spopolamento delle aree interne, è inefficace sul fronte del consumo di suolo zero ed è incapace di creare le condizioni per dare risposta alle esigenze abitative".

Quindi la proposta di "cambiare il modo di concepire la gestione del territorio anche in relazione agli eventi alluvionali che hanno avuto, per la Calabria, un costo di un miliardo e mezzo di euro senza che sia stata prevista in questa legge una strategia efficace per la bonifica e la messa in sicurezza del suolo".



Da Domenico Bevacqua che, oltre ad essere consigliere regionale, è anche presidente della commissione regionale Ambiente e territorio, l'invito ad accogliere quanto di buono si sta facendo in questa legislatura "non solo con l'approvazione della legge urbanistica ma anche, ad esempio, sulla innovazione della legge sismica calabrese".