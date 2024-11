Secondo l'onorevole, candidato nel collegio di Reggio, scarsa chiarezza nell'esito del voto del 4 marzo. Del ricorso si sta occupando il legale Mara Larussa. Ecco cosa ha detto

Ha presentato ricorso alla Camera dei Deputati l’onorevole Francesco Talarico candidato con Udc – Noi con L’Italia alle scorse politiche nel collegio di Reggio e rimasto fuori dal Parlamento. Secondo lo storico esponente dello Scudo Crociato diverse sarebbero le motivazioni che porterebbero a pensare che quel seggio vada a lui e non alla deputata pentastellata Federica Dieni.

Abbiamo allora contattato il suo legale, Mara Larussa, che ci ha offerto una rapida panoramica delle ragioni a sostegno del ricorso. Innanzitutto, l’ alto numero di schede nulle. Basti pensare che nella sola circoscrizione Calabria 8 ce ne sarebbero state, ci dice Larussa, 6138. Un numero molto alto, forse troppo, che potrebbe lasciar pensare che la nuova normativa sull’annullamento del voto sia stata interpretata male o forzatamente. Anomalie sarebbero state riscontrati poi in dei verbali già sottoposti al vaglio della Sezione Elettorale della Corte d’Appello di Catanzaro. Altro aspetto non chiaro sarebbe poi la circostanza che ha visto il sito Eligendo, portale del Ministero dell’Interno, su 351 sezioni su 351, dare Talarico vincitore per poi modificare l’esito poco dopo.