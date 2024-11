Il presidente del Consiglio in aula per la fiducia rompe finalmente il silenzio del Governo sul barbaro omicidio di San Calogero, dove sabato notte un cecchino ha preso di mira tre extracomunitari - VIDEO

Finalmente il governo si è accorto di Sacko Soumayla, il bracciante africano, sindacalista dell’Usb, ucciso a San Calogero da un cecchino nei pressi di una vecchia fornace di mattoni abbandonata.

«Non siamo affatto insensibili - ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il discorso per la fiducia al Senato -. Una riflessione merita la vicenda tragica e inquietante occorsa qualche giorno or sono. Sacko Soumayla è stato ucciso con un colpo di fucile: era uno tra i mille braccianti, con regolare permesso di soggiorno, che tutti i giorni in questo paese si recano al lavoro in condizioni che si collocano al di sotto della soglia della dignità. A lui e ai suoi familiari va il nostro commosso pensiero». Parole che hanno scatenato un lungo e commosso applauso, con i senatori di maggioranza e opposizione che si sono alzati tutti i piedi.



«Ma questo non basta - ha continuato Conte -. La politica deve farsi carico del dramma di queste persone e garantire percorsi di legalità, che costituiscono la stella polare di questo programma di governo».

Insomma, dopo l’agguato di sabato notte, nel quale è stato ferito anche un altro migrante, si rompe la cortina di silenzio che aveva avvolto la vicenda da parte, in particolare, dei neo ministri dell’Interno, Matteo Salvini, e del Lavoro, Luigi Di Maio. Una mancanza di reazioni ufficiali che era stata vista da più parti come la conferma di una certa indifferenza politica verso la sorte dei migranti e il prologo di un’azione di governo ostile in tutti i modi all’immigrazione, anche quando, come nel caso della Piana, è funzionale alla sopravvivenza di determinati settori produttivi.

Un silenzio che appariva ancora più stridente se si considera che lo stesso Matteo Salvini è stato eletto proprio in Calabria, regione che, inoltre, ha premiato con il 43 per cento il movimento Cinque stelle alle ultime Politiche.

