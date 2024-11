La cortina di silenzio calata nel sistema radio televisivo sui referendum del 12 giugno 2022, ha costretto il decano dei parlamentari della Lega, nonché vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, a denunciare ed a protestare con il Governo. La protesta è stata resa eclatante fino a spingere il vecchio senatore leghista ad intraprendere insieme ad altri parlamentari lo sciopero della fame. Il senatore domani sarà ospite in esclusiva a Pubblica Piazza su La C per essere intervistato dal giornalista, Pasquale Motta.

Poche ore fa da Napoli dove era impegnato a promuovere il Sì al referendum sulla giustizia, ha affermato: «Sciopero della fame richiamandoci al maestro Pannella su queste cose, ovvero sulla necessità di attirare l'attenzione del sistema radiotelevisivo pubblico e privato a parlare di un referendum di cui la gente ignora che si voti il 12 di giugno» E ancora: «Partita anche una lettera per il Premier che ha avuto il demerito di fissare il voto solo in una giornata, il 12, a scuole chiuse e con il via libera dai restringimenti covid, quindi mandi anche il messaggio di invitare la gente al voto».

La protesta, iniziata una settimana fa «per rompere questo muro di silenzio», aveva affermato il giorno dell’annuncio il vice presidente del senato nella sede del Partito Radicale l’esponente della Lega Roberto Calderoli in una conferenza stampa sui referendum “giustizia giusta” del 12 giugno, e «mettere in atto un’iniziativa forte ma non violenta». «O crolla il muro del silenzio – ha ribadito il vice presidente vicario del Senato – o andrò avanti fino al giorno 12 o finché resterò in piedi. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte». Pubblica Piazza vi aspetta mercoledì 8 giugno in prima serata alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 DDT, sul canale 411 di TV Sat e 820 di Sky. La puntata sarà disponibile poi anche su LaC Play.