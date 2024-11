Il reggino Caridi ha lasciato il Nuovo centrodestra per aderire al Gal. La decisione era nell’aria, conseguenza dello scontro tra i Gentile e Scopelliti.

Caridi era rimasto l’unico scopellitiano in Ncd, e per questo il suo addio era atteso. Addio arrivato oggi. Il senatore reggino lascia il Nuovo centrodestra di Alfano, e aderisce al gruppo Gal, gli autonomisti guidati dal capogruppo Mario Ferrara. Ma potrebbe essere una tappa, in vista dell’avvicinamento a Forza Italia.