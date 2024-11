Nei giorni scorsi era arrivate le dimissioni di 8 consigliere comunali. In attesa di nuove elezioni si attende dunque l’arrivo del commissario prefettizio

Si è dimesso il sindaco di Borgia, Francesco Fusto. Nei giorni scorsi erano arrivate contestualmente le dimissioni di 8 consiglieri comunali, cinque della maggioranza e tre dell’opposizione.

"E' una decisione molto sofferta – ha dichiarato l’ex primo cittadino – non solo perché intuisco cosa può comportare per la città un commissariamento, ma non ci sono più le condizioni per portare avanti con il mio consueto impegno e dedizione i numerosi progetti ad ampio raggio da me avviati e che avrebbero portato certamente lavoro e migliori condizioni per tutti sul territorio"... Chi ha pensato più al proprio orticello che al bene della collettività, se ne dovrà assumere le responsabilità".