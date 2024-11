Le reazioni dei primi cittadini delle due città dopo il successo del Sì alla consultazione che ha decretato la loro fusione e la nascita del terzo municipio più grande della Calabria

Nel servizio di Salvatore Bruno le interviste a caldo dei sindaci di Rossano (Stefano Mascaro) e di Corigliano (Giuseppe Geraci), nonché del consigliere regionale Giuseppe Graziano, dopo la vittoria del Sì al referendum che ha decretato la fusione delle due città che prelude alla nascita del terzo più grande municipio della Calabria.



Un Sì espresso in maniera convinta dai cittadini, come testimoniato dalle percentuali di voti favorevoli, prevalenti in entrambi i comuni. A Corigliano ha votato Sì il 61,36% di coloro che si sono recati alle urne. A Rossano addirittura il 93,80%. In sostanza, nella città bizantina su 13.506 voti validi, ben 12.715 sono stati espressi per la creazione del municipio unico. Il referendum tuttavia, ha registrato una bassa affluenza, inferiore al cinquanta per cento ma in linea con i sentimenti di apatia e indifferenza manifestata in questa fase dai cittadini verso le iniziative della politica.