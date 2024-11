Guanti, pala e carriola. I fine settimana del neo sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, non sono senza dubbio caratterizzati da giacca e cravatta. Piante, aiuole e verde pubblico rappresentano una priorità. E così non è difficile trovarlo, come oggi, alle prese con un’agave da sfoltire o una pianta di fico d’india da potare. La zona è sempre quella: viale don Mottola, nelle vicinanze della struttura ricettiva che gestisce.





Diversi metri di verde pubblico di cui si occupava già prima dell’elezione: «Nessuna pubblicità. Chi ha scattato la foto passava di là, mi ha trovato all'opera e mi ha pubblicato sui social. Mi dedico al giardinaggio ogni fine settimana, è un’abitudine che ho da sempre perché mi rilassa, mi tiene impegnato il corpo e la mente», ha confermato il sindaco stesso.