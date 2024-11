Dalla politica, alla cultura, al turismo. Parte oggi la prima inchiesta su lacnews24.it. Ecco come partecipare e votare

Parte oggi, domenica 30 settembre, su lacnews24.it, il primo sondaggio. Si tratta di un nuovo strumento di comunicazione ed informazione, uno strumento con il quale interrogheremo i nostri lettori, i calabresi e non solo, su diversi argomenti dalla politica, al costume, alla società, alla cultura.

Un modo innovativo per raccontare la Calabria attraverso i sentimenti dei calabresi, le loro emozioni, le loro idee. E non sarà un lavoro fine a se stesso. Cercheremo di approfondire i temi più sentiti con analisi giornalistiche, servizi tg, format televisivi dedicati, nello stile e con il metodo della comunicazione del nostro network. Il tutto finalizzato a stimolare un più ampio dibattito nel sistema dell’informazione calabrese e non solo.

Oggi partiremo dalla politica regionale. Recentemente oltre 200 sindaci calabresi, di diversa estrazione politica, hanno rivolto al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, un appello a ricandidarsi per la prossima competizione regionale che si svolgerà a novembre del 2019. Il sondaggio si pone l’obiettivo di capire se la scelta dei primi cittadini sia in sintonia con il comune sentimento dei calabresi.

Favorevole o contrario alla ricandidatura di Oliverio?