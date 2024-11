Nel pomeriggio la rappresentante del governo sarà a Cosenza. Ricerca ed innovazione per l'esponente di governo sono le strade da battere per uscire dalla crisi

E’ iniziato da San Mango D’Aquino con una visita ad un’azienda esempio di eccellenza calabrese, la Ungaro, il tour del vice ministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova. Un incontro quello dell’azienda alle porta del paese a cavallo tra le province di Catanzaro e Cosenza, che ha visto da un lato l’illustrazione dei criteri di ricerca ed innovazione della Ungaro, leader del ramo del riscaldamento a biomassa, e dall’altro un confronto sulle criticità e gli attriti che spesso fanno da freno allo spirito imprenditoriale e mettono a dura prova tenacia e caparbietà degli imprenditori, specie in una terra come la Calabria che più di altre sente il peso della crisi.



Ricerca ed innovazione. Questa la strada da battere per riuscire a creare uno spartiacque nel periodo di stagnazione che si è creato per Bellanova. Presente all’incontro anche la deputata e responsabile del dipartimento Mezzogiorno del Pd Stefania Covello e il sindaco di San Mango Leopoldo Chieffallo.



Nel pomeriggio il vice ministro sarà a Cosenza in un incontro a cui prenderà parte anche il governatore Oliverio e in cui verranno passati a setaccio i nuovi provvedimenti del governo a sostegno di giovani, lavoro e sviluppo. Poco prima Bellanova sarà, invece, alla Camera di Commercio di Cosenza per la presentazione del Parlamento delle Imprese, strumento ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza guidata da Klaus Algieri. Interverranno imprenditori e associazioni di categoria.

Tiziana Bagnato