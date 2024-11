Il presidente della Regione ha visitato il cantiere per la messa in sicurezza del sito archeologico “Antica Kaulon” e il Museo Archeologico

Il tour odierno che il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, sta compiendo nella Locride, accompagnato dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Sebi Romeo, dal Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, ing. Domenico Pallaria e dal sindaco di Monasterace, Cesare De Leo, è iniziato questa mattina da Monasterace, dove ha visitato il cantiere per la messa in sicurezza del sito archeologico “Antica Kaulon” che, collocato a fronte mare, ha rischiato di essere distrutto dall’erosione costiera.

Dopo i primi interventi di emergenza, attualmente sono in corso i lavori per un intervento risolutivo che consentirà l’avvio di un’altra fase di indagine e di ulteriore valorizzazione dell’area. Nel corso del suo sopralluogo a Monasterace, Oliverio ha visitato anche il Museo Archeologico dove si trova il famoso Mosaico del Drago.

Oliverio: «Soddisfatto dei lavori»

«Sono tornato a Monasterace -ha detto il Presidente della Giunta regionale ai giornalisti che gli hanno chiesto il motivo del sopralluogo- per mantenere fede ad un impegno assunto in campagna elettorale che è quello di mettere in sicurezza, attraverso un progetto di difesa della costa, questo sito archeologico, che rappresenta un patrimonio storico-culturale di inestimabile valore nel percorso della Magna Graecia.

Ho compiuto il sopralluogo al cantiere, sui lavori iniziati, per i quali abbiamo investito circa due milioni e mezzo di euro. Posso dire, al temine della mia visita -ha concluso Oliverio- di essere soddisfatto per come stanno procedendo i lavori».